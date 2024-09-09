匯通天下：美匯指數大選前望反彈

匯市截至上周變動不大，美匯指數單周僅跌0.47%，即使美國失業率跌至4.2%而增強市場風險胃納，美匯指數在100.38至100.88附近支持或仍較強。8月初市場波動性急增後的數周內，數據顯示美國經濟並未處於嚴重衰退邊緣，首次申領失業救濟金人數、零售銷售和密歇根大學消費者信心數據表現強韌，美匯指數仍有機會在美國總統大選前回升。聯儲局內並非每位官員都同意目前利率期貨市場預期減息逾一厘的預測，減息預期降溫風險或支持美元技術性反彈。

有機會上試104水平 美國大選愈趨激烈，兩位候選人在民調上暫無太大優勢，市場為防範2016年特朗普勝選後美元急升5%的情況，目前在選情緊湊時或暫不會一面倒看淡美元，有如2020年選情緊張時市場同樣在結果出爐前買入美元，待拜登確認當選後美元才明顯回落。

歐元區經濟基本面較弱，但歐元兌美元卻在1.1以上，或促使歐洲央行政策反應較鴿，並提高美元回升的風險。美匯指數上升阻力或為101.81至102.35，升穿102後或上試104水平。

英鎊短線難大升 另一方面，英鎊上周較堅挺，兌美元維持在1.31水平，亦跑贏商品貨幣。英鎊短線難突破1.32阻力，或因美元回升、美國商品期貨交易委員會及花旗外匯倉位指數皆顯示看好英鎊倉位減少，而英國實際有效匯率（REER）升勢與花旗英國經濟驚喜指數背馳，代表英國經濟數據表現雖比預期差，但英鎊相對其主要貿易夥伴國明顯較高，或反映短線上升空間有限。

雖然英鎊暫時或未能破頂，但兌美元短線或可企穩在1.285，英國公布8月採購經理指數初值後，市場料英國到2025年底共減息1.5厘，明顯低於同期聯儲局的2.35厘和歐洲央行的兩厘，或意味英鎊兌美元和歐元下行空間有限。而較淺的減息周期亦可令英鎊有機會跑贏紐元及加元，英鎊兌紐元短線或可上望8月底高位2.13，英鎊兌加元有機會上試7月底高位1.785至1.79。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪