基金睇市：恒指宜觀望 難突破萬八

9月向來是股市表現較差的月份，首周的表現恰恰表現這一點。上周3大美股指數均下跌，市場的擔憂從通脹轉向美國的整體經濟情況。由於首次申領失業救濟人數最新達22.7萬，高於預期的22.5萬，而且上周四出爐的8月ADP私人就業職位報告顯示，僅新增9.9萬個就業崗位，顯示勞動市場正在走弱。

市場呼籲減息聲音逐漸變大的同時，也開始質疑經濟是否仍有可能「軟着陸」，或者說經濟衰退是否不可避免。標指和道指從上周二的高位5,623點和41,489點回落，納指延續下跌趨勢。

9月股市例差 寄望美議息 由於負面消息持續以及參考過往9月的市場表現，投資者的樂觀情緒普遍較低。然而，隨着即將到來的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議、美國即將舉行的選舉，有機會給市場帶來一線生機。

投資者可以尋找可能受宏觀經濟消息影響的資產，例如當利率下降時，黃金、非美元計價或相關資產，甚至是投資級別債券，通常會隨着美國利率下降而上升。市場目前預計聯儲局將減息0.25厘，然而，若最終決定更大的減息幅度，或做出與市場預期相反的決定，將為市場帶來極大波動。投資者應持觀望狀態，注意風險管理，謹慎入市。

曜熊理財