行業剖析：華內衣商控成本應對消費降級

由於上周五颱風襲港，港股全周只有4日市，恒生指數上周四收報17,444點，連續兩日收低於50天線，更連續4天呈陰燭，而且上月最後一個交易日指數在觸及18,202點後回落，以致出現避雷針形態，整體技術上表現欠佳，加上宏觀上似乎未見明顯利好消息，後市或回調至中期下降通道下方之16,750點。

細心分析集團帳目，其貼身衣物產品佔收入85.5%，當中向加盟商銷售及電子商務渠道收入分別佔28%及15%，均較去年減少，原因是集團與聯營商合作拓展電子商務業務，同時減少低收益的自家營運電商平台，以致相關電子商務收入下降。另方面，在銷售額增加同時，期內銷售及營銷費用卻減少7.7%，可見在整體消費降級的環境下，集團透過改善效率以達致良好業績。