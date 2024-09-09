拍賣消息：尚悅338萬推 低估值24%

北部都會區為未來重點發展區域，惟區內有不少銀主盤以低價拍賣。元朗尚悅兩房戶僅以338萬元推拍，呎價低於8,000元，較估價低近24%。

環亞物業拍賣本周二將推出約60項物業，上述項目2座中層D室，實用面積約426方呎，開拍呎價約7,934元。單位個別銀行網上估價約444萬元，拍賣價低約106萬元。原業主於2013年以約409萬元買入單位。

同場亦推拍洪水橋尚城8座低層E室銀主單位，套三房間隔，實用面積約759方呎，推拍價488萬元，呎價僅約6,430元，原業主於2011年以約498萬元購入。單位銀行估值約621萬元，開價低約133萬元或約21.4%。

良景邨未補價嗌40萬 另外，忠誠拍賣本周三推出約13項物業，部分為公屋單位，包括大埔太和邨福和樓低層1室銀主單位，實用面積約381方呎，未補價第二市場開價125萬元，呎價約3,281元。該公司本月底亦將推出屯門良景邨良萃樓高層15室業主盤，未補價開拍價只有40萬元，呎價約1,843元。黃開基拍賣行同日推拍27項物業，紅磡福年新樓B座高層6室減價50萬元，以230萬元翻拍，呎價約5,569元。