新盤市況：豪客4300萬購10伙Larchwood

啟德海灣兩日套3240萬 該集團執行董事程德韻表示，上述交易為物業開放現樓後，單一買家成交金額最高紀錄。項目9月已連錄18宗成交，吸金超過7,600萬元。該公司營業及市務助理總經理陳永盟補充，該批大手成交單位實用面積由202至206方呎，買家購入作長遠投資用途。

售出單位包括2A座3樓M室，實用面積約481方呎，兩房間隔，享會所內園及海景，成交價836萬元，呎價約17,380元。至於同區近日開價首批涉141伙的中海旗下維港‧雙鑽，於過去周六開始收票，市場料已錄超額認購。

鐵路上蓋新盤交投穩定，會地的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨以459.5萬元售出第2B座18樓B室，實用面積314方呎，一房開放式廚房設計，呎價約14,634元。