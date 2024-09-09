產經

新盤市況：豪客4300萬購10伙Larchwood

啟德海灣第1期售樓處吸引不少市民參觀，自上周五起短短3日沽24伙。 啟德海灣第1期售樓處吸引不少市民參觀，自上周五起短短3日沽24伙。
啟德海灣第1期售樓處吸引不少市民參觀，自上周五起短短3日沽24伙。
市場憧憬美國減息周期將至，增強買家入市信心，新盤市場再錄大手入市個案，宏安地產(01243)旗下現樓項目旺角Larchwood，昨有投資客一口氣掃入10伙，涉及金額逾4,300萬元。
啟德海灣兩日套3240萬
該集團執行董事程德韻表示，上述交易為物業開放現樓後，單一買家成交金額最高紀錄。項目9月已連錄18宗成交，吸金超過7,600萬元。該公司營業及市務助理總經理陳永盟補充，該批大手成交單位實用面積由202至206方呎，買家購入作長遠投資用途。
新盤市場在過去周末兩日錄逾50宗成交，按周增逾七成。部分樓盤新增優惠後有不俗承接，嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作的啟德海灣第1期，過去兩日連錄5宗成交，套現3,240.5萬元。
售出單位包括2A座3樓M室，實用面積約481方呎，兩房間隔，享會所內園及海景，成交價836萬元，呎價約17,380元。至於同區近日開價首批涉141伙的中海旗下維港‧雙鑽，於過去周六開始收票，市場料已錄超額認購。
緹外連車位兩億易手
同屬啟德跑道區的新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的柏蔚森系列，過去兩日也連沽7伙，套現近4,800萬元。包括柏蔚森III第1座15樓C室套三房單位，實用面積579方呎，以1,247萬元售出，呎價約21,537元。
另方面，市區豪宅出現巨額成交，嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，昨招標售出第3座地下B室連裝修花園大宅，實用面積4,431方呎，四房連四套房及雙工人房間隔，連一個車位以2.085億元易手，呎價約47,055元。
鐵路上蓋新盤交投穩定，會地的將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，昨以459.5萬元售出第2B座18樓B室，實用面積314方呎，一房開放式廚房設計，呎價約14,634元。
嘉里發展香港區總經理湯耀宗（右）表示，緹外至今累沽24伙。嘉里發展香港區總經理湯耀宗（右）表示，緹外至今累沽24伙。
嘉里發展香港區總經理湯耀宗（右）表示，緹外至今累沽24伙。
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