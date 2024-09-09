藍籌盤兩日8成交 周減42%

市況沉寂，二手交投顯著放緩，代理指出，10大屋苑過去周六、日僅錄8宗買賣，按周勁減約42.9%，並為6個星期最少。

荃中售價再現「2字頭」 中原指出，過去兩日「零成交」屋苑，由對上一周僅一個，明顯增至4個，包括鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園及將軍澳新都城。

市場頻錄蝕賣個案，荃灣區連錄同類成交。包括荃灣中心業主損手出貨，售價再現「2字頭」。美聯鍾家豪稱，屋苑5座高層A室，實用面積約324方呎，減價30萬元，以約298萬元沽出，呎價約9,198元。原業主2017年2月以約378萬元入市，持貨約7年半，虧蝕約80萬元或約21.2%。

此外，中原余俊文稱，同區昇柏山高層左翼C室以約576萬元沽，呎價約11,034元。單位逾5年跌價約142萬元，貶幅約19.8%。

至於屯門半新盤珀御錄得項目蝕幅最大個案，祥益黃文樂稱，該盤低層H室一房戶，實用面積約362方呎，成交價約355萬元，呎價約9,807元，較約3年前購入價勁跌約210萬元，幅度約37.2%。

中原許偉業稱，葵涌新葵芳花園A座高層8室，實用面積約418方呎，去年放盤價約705萬元，最後累減197萬元或約27.9%，以508萬元易手，呎價約12,153元。原業主持貨逾3年帳面虧損約174萬元，貶值約25.5%。