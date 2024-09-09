95%大屋苑估價跌

創逾5年新低 嘉湖月挫5.7%最慘 市場憧憬減息無助刺激樓價，銀行估價大縮水。本港20個大型二手屋苑單位最新估值，有19個按月都回落，並跌至超過5年的有紀錄低位，當中以天水圍嘉湖山莊單位挫約5.7%最慘烈，其次是長沙灣宇晴軒，估值按月跌約4.9%。另外，牛頭角得寶花園單位更首度插穿「4球」創新低。

滙豐銀行網上資料顯示，本報統計的上述屋苑，最新佔多達95%錄得估價下跌，只有一個未有變化。其中，按月跌幅最勁為嘉湖山莊樂湖居6座高層戶，實用面積約548方呎，最新估價約443萬元，較上月下跌約27萬元。

中原文家輝指出，該項目本月暫錄約6宗買賣，平均實用呎價約7,954元。而業主放盤取態已有改變，過往會以較高價格放售，收到查詢再作洽商，但現時一開始便以貼市價放售，並提供約2至3%議價空間，目前屋苑有約350個放盤，入場叫價約356萬元。

得寶呎價8年首穿萬元 至於宇晴軒2座高層單位，實用面積約501方呎，最新估值約783萬元，按月挫約40萬元；同區碧海藍天1座高層戶估價跌約2%至785萬元，兩屋苑估價同樣插穿「8球」，為有統計以來首見。其他跌幅較大項目，東涌映灣園及馬鞍山新港城單位分別跌約4%及3.5%。而鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、紅磡黃埔花園，以及沙田第一城，跌幅介乎2.1至2.5%。

另外，得寶花園A座高層，實用面積約282方呎，按月估價挫幅雖只約1.7%，但跌至396萬元，為有統計以來首次低於400萬元，估值已連挫4個月。利嘉閣鮑允中稱，G座低層5室兩房戶，實用面積約382方呎，最初叫價約430萬元，減價約65萬元，以約365萬元，呎價約9,555元。

是次料為該屋苑逾8年首宗呎價低於萬元成交。資料顯示，對上一次要追溯至2016年6月，當時一個實用面積398方呎單位，以呎價約9,466元沽。至於唯一一個估值未有變化為沙田中心佳寧大廈低層戶，實用面積約301方呎，銀行估價約398萬元。

美減息料助樓價止跌回穩 美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，近月樓價「減得快、跌得急」，影響銀行估價取態，相信美國議息結果會成為後市關鍵，若落實減息，即使香港未必立即跟隨，但可改善現時樓市的觀望氣氛；加上發展商陸續推盤，亦有助推動市場成交，預計樓價再跌約1至2%，便有望止跌回穩。

20大二手屋苑單位估價統計