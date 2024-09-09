港府年內料再發債收息族不妨留意

港府據報計劃最快在今年9月下旬發行本財政年度的零售債券，不排除公布時點就在美國宣布議息結果前。分析指出，預計在美國啟動減息後，香港銀行定存息率或會下調，故即使港府發行的零售債券息率未必能及去年發行的水平，但相對而言仍具備一定吸引力。

或涉銀色綠色債券 據《2024-2025年度財政預算案》，港府將於年度內發行700億元零售債券，當中500億元為銀色債券、200億元為綠色債券及基礎建設債券，強調除可藉此推動普惠金融的同時，亦可提供予年滿60歲的香港居民認購，以提高市民對基建及可持續發展項目的參與感。消息指金管局已為此諮詢銀行情況，問卷包括問及若綠色及銀色債券同步發行，銀行營運系統能配合，未提及銀色或綠色債券的發行日期、發售先後次序等資訊。

去年8月港府發行保底息率5厘的銀色債券（僅供60歲的香港市民認購），最終發行總額加至550億元；另去年10月發行具保底息的綠色債券（供18歲或以上香港居民認購），最終發行200億元，兩批債券均設有浮動利率標準，若香港消費物價指數（CPI）升幅高於保底息，將按CPI變動作派息基準。好息之徒9月不妨留意相關消息。