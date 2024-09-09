股息率高過定存值博
目前，香港的銀行3個月及6個月港元定期存款利率仍普遍有3厘以上，部分更有4厘，即使美國9月減息，相信香港銀行即時跟隨下調的機會並不大，故銀行定存利息水平，可以作為利率收入指標參考。
有了這個底線指標，要在股市揀高息股，得至少要有5至6厘始可考慮，7至8厘就更好，以下專家會分析高息股的升值潛力。
粵投預測股息率7厘
關於高息股，中薇證券研究部執行董事黃偉豪指，粵海投資(00270)的供水相關業務穩定，收入有保證，但同時因涉及房地產業務，受制近年的行業負面因素而要作出減值撥備，拖低業績表現。因此，目前粵海投資的基本面屬中性，投資者需留意往後的內地樓市景氣，以及粵海是否已有足夠的減值撥備，甚至更佳情況是有能力回撥。他指該股目前估值不高，預計市盈率單位數，預期股息率7厘，均屬吸引水平。
滙控估值派息吸引
目前市場普遍預期聯儲局減息循序漸進，將緩減低銀行股因息差收窄而導致的盈利受壓因素，加上經濟衰退未現，對銀行股不會太利淡。黃氏表示，滙豐控股(00005)近年亞洲區業務表現不俗，減值撥備做得足夠，加上現價計估值和派息均吸引，在基本面正面下，適合中長線持有收息，同時博股價有潛在上升空間。他預計，該股支持位處60元，阻力位在70元，倘成功突破可上望74至75元。
香港寬頻跌極有限
至於香港寬頻(01310)業務基本面穩定，股價跌至現水平，再大跌空間有限，但反過來說，業績和股價增長性亦有限，因復常後的寬頻、電訊、海外漫遊使用量已返回疫情前水平，很難期望再有更快增長。目前股份的股息率吸引，惟估值不算便宜，股價阻力位在2.7元。
低吸工行香港電訊
信誠證券聯席董事張智威表示，美國預期減息的速度及次數都較市場預期多，有較多資金流入公用股甚至高息股，張舉出數個例子，如工商銀行(01398)，其股息率有約7.3厘，股價不斷挑戰高位，屬收息股的不錯選擇，可待股價回落再考慮買入並作中長線持有。
至於香港電訊(06823)預期股息率有約7.9厘，而且股價由年初以來有明顯升勢，已升穿10元關，若有意吸納，可待回吐至約9.5元水平買入。
另一隻中國海洋石油(00883)，張則認為其吸引力較前兩者低，因油價受美國經濟及地緣政治因素左右，會較易有波動，持股風險較高，加上預測股息率6.69厘，建議買入或正持貨的投資者要衡量風險。
資深股評人陳炳強指，目前有多隻高息股息率有6、7厘息，但未必是合適時候買入。他以中海油為例，市場憂慮中國的石油需求或疲弱，國際油價回落，亦拖累中海油股價，故不宜現價吸納。另外，他指香港電訊近日回升，但成交較上一輪升勢弱，在技術上有阻力，宜待回調至9.6、9.7元才買入。
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