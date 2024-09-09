股息率高過定存值博

目前，香港的銀行3個月及6個月港元定期存款利率仍普遍有3厘以上，部分更有4厘，即使美國9月減息，相信香港銀行即時跟隨下調的機會並不大，故銀行定存利息水平，可以作為利率收入指標參考。

有了這個底線指標，要在股市揀高息股，得至少要有5至6厘始可考慮，7至8厘就更好，以下專家會分析高息股的升值潛力。

資深股評人陳炳強指，目前有多隻高息股息率有6、7厘息，但未必是合適時候買入。他以中海油為例，市場憂慮中國的石油需求或疲弱，國際油價回落，亦拖累中海油股價，故不宜現價吸納。另外，他指香港電訊近日回升，但成交較上一輪升勢弱，在技術上有阻力，宜待回調至9.6、9.7元才買入。