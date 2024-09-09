理財Campus：揀港股抗逆 邊隻最出「息」？

美大選兼減息期逼近 市場勢劇震 今年是全球大選年，第四季壓軸登場的是市場高度關注的美國總統大選，加上聯儲局或啟動減息周期，於此前後環球金融市場例牌大上大落，更何況日本貨幣政策亦已確認逆轉，未來日本央行的加息步伐備受重視，兩者結果均大大影響全球資金流向。想投資抗逆，也許得從高息股入手。

目前市場對9月聯儲局減息基本上已有共識，分別在於減0.25厘還是0.5厘。有「聯儲局傳聲筒」的美國記者Nick Timiraos亦指，上周五美國公布的就業報告並沒解決降息爭論，使市場對於減息0.25厘或0.5厘仍搖擺不定，最終結果恐等到聯儲局結束貨幣政策會議才能得知。

事實上，在就業報告出爐後，美國多名官員一致表示減息時機已來臨，但卻不願評論減息幅度預測，這包括被視為聯儲局第三把交椅的紐約聯儲銀行行長威廉斯、聯儲局理事沃勒及美國財長耶倫。

聯儲本月降半厘機會微 華晉證券資產管理投資總監馮宏遠預期，美國聯儲局在今年餘下3次議息會議均會減息一次，全年減息0.75厘，9月減息0.5厘的機會不大。

他解釋，雖然8月美國非農就業數據再次遠遜於預期，反映美國就業市場開始出現疲態，但同時失業率輕微回落，薪資亦有增長，顯示美國經濟仍未急速放緩。

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