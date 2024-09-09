喆麗冀AMR新倉明年啟用

多語言網站吸客 他坦言，相對於歐美市場，香港在人力資源成本上更具優勢，並由機械人執貨下做到接近全日運作，加上香港機場航點豐富亦有利空運包裹，因此在消費者層面（B2C）仍留在香港發貨予世界各地。新倉佔地約14萬方呎，略大於13萬方呎的舊倉；參考首個倉庫，投資成本約590萬美元，日均處理超過一萬張訂單，節省約三分之一的人力成本，估計新倉能借助舊倉經驗，將使用更多的機械人進一步提升效能。

單價方面，零售客每張單平均6件產品，每張單平均銀碼60至70美元。公司在過去拓展歐洲市場時，網站增加包括法文、德文、西班牙文等語言，同時有意外收穫。他指，拉丁美洲國家有不少西班牙語系市場，網站成功吸引當地人使用，上半年拉丁美洲營業額按年增逾5倍，「甚至高過西班牙自身」；中東地區銷售亦增兩倍，阿拉伯語網站亦於上月上線，估計拉丁美洲及中東為未來增長動力。

另外，集團近年大力發展企業對企業（B2B）業務，貢獻約22.6%的收入，按年增長1.12倍；B2C則佔76.6%。財務總監伍世昌指，目前於美、英、德國設立倉庫應付企業客戶，由於倉期較寬鬆，故能從南韓直接船運到當地入倉，大大減低物流成本。