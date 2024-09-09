惠譽憂減按息損內銀盈利

今年中國銀行業排行榜

內房危機對銀行業的影響勢進一步浮現。國際評級機構惠譽發表報告指，內房市場續受壓，相信內地當局或再下調貸款市場報價利率（LPR）以壓降貸款成本，目前難以斷言淨息差是否見底，更憂現存按揭貸款利率或將下調，將繼續拖累內銀的盈利能力。

由於個人房屋按揭貸款和房地產開發貸款需求仍低迷，加上當局着力防範系統性風險及過度借貸，消費情緒疲弱拖累內銀上半年零售信貸需求和手續費收入均見下滑，但在基礎建設、小型企業貸款及綠色貸款方面，則有望支撐今明兩年銀行業整體信貸增長。惠譽料今年授評內銀的貸款增速為9至10%，增速略低於去年。

資產質量方面，惠譽認為內銀信用狀況有充分的緩衝空間抵禦資產品質惡化，開發貸款敞口可控、按揭貸款的平均貸款價值比水平適中。

該機構預計，授評內銀的生存力評級仍將持穩，上半年授評內銀的房企開發貸不良率為4.3%，較去年底下降0.3個百分點；個人按揭貸款不良率微升0.1個百分點至0.6%，可見近年內銀積極處置不良貸款。

另市傳內地當局考慮允許客戶與銀行重新協定按揭息率，及現有按揭客戶再融資，評級機構晨星預期，當局將同時下調存款利率，以應對銀行淨息差的壓力，故維持現有基本看法不變。

國有行影響大 淨息差勢縮 展望下半年，晨星預期當局或警告工業產能存在過剩風險，預料行業貸款擴張放緩，有助國有大型銀行更合理增加貸款，穩定下半年淨息差，惟由於國有大行的按揭貸款佔比較高，受潛在按揭貸款利率下調的不利影響更大，故此維持預期今年淨息差收縮15至25點子、明年進一步收窄。