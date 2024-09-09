星展料貸款需求弱 港銀利潤受壓

美國聯儲局下周議息，市場普遍預期將開展減息周期。分析認為，雖然減息有利投資市場表現，從而帶動非利息收入增長，但預期本港貸款需求仍然疲弱，將對香港銀行未來的盈利構成壓力。針對銀行業就本地房地產行業進行撥備方面，相信有關資產均有充足的抵押品，料不會構成問題。

企業傾向內地借貸 星展銀行（香港）經濟研究部助理董事魯曼伊接受本報專訪時表示，在減息周期下，不會預期銀行的盈利表現有強勁增長，料明年收入水平將與目前相若；觀察到有銀行已開始下調貸款利率，但未見本地貸款需求有強勁增長，預期下半年港銀淨利息收益率（淨息差，NIM）或將面臨壓力收窄。

不過，減息的預期下使投資氣氛回暖，例如歐美股市持續暢旺，近月恒指表現較年初時好轉，重上17,000點關口；同時，跨境客對財富管理的需求飆升，帶動銀行服務費收入增長，一定程度上彌補利息收入的不足。

貸款作為銀行的主業，但需求端不足，該行預期今年香港貸款需求按年跌6%，明年則錄2%負增長。魯氏指，港銀過去有一大部分的貸款需求屬於內地公司的離岸貸款，惟近年中港息差擴闊，即使香港開始減息，短期內亦難以大幅收窄息差，因此企業仍傾向於內地借貸。香港金管局數據顯示，今年首季銀行業貸款總額按年減少1%，其中與內地相關貸款減少2%。

綜觀今年的中期業績，各銀行均對本地房地產相關行業進行不同程度的信貸撥備。她解釋，高息環境下對部分企業的現金流造成壓力，導致銀行下調相關貸款組合評級，進而令不良貸款增加。同時，該批貸款絕大部分有抵押品，且相關企業仍有較優質的資產，故相信是次問題對銀行業的影響，將遠低於兩、三年前的內地房地產危機。

她坦言，由於情況屬現金流問題，難以在年內得到改善，認為要待息口從現水平回落200點子才可見明顯好轉。按目前對聯儲局的減息水平推算，估計到2025至2026年才見曙光。

估人行末季下調LPR 日前金管局要求銀行加強對中小企的貸款支援，有市場人士憂慮，此舉或進一步影響銀行的信貸質素。魯曼伊指不擔心，首先中小企風險較分散，加上香港銀行不會太「政策主導」，相信銀行會做好相關風險評估才進行貸款，而隨着香港經濟逐漸復甦，有利中小企前景。

內銀方面，3大國有銀行上半年純利均現倒退，魯稱下半年內銀淨息差續存挑戰，但相信存款利率下調將紓緩資金成本壓力，料全年盈利有低單位數的跌幅。不過，她認為大行有條件進行大額撥備回撥，加上內地金融機構的派息率基本穩定在30%左右，因此不擔心影響全年派息。

該行估計，中國人民銀行或於今年第四季下調貸款市場報價利率（LPR）0.1厘，以進一步緩解內銀貸款成本；料今年內地貸款跌8.5%，明年則跌8%。