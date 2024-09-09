網上買餸平台搶客 叮咚月均730萬人下單

蔬菜等新鮮水果，向來是實體超市吸客流量的重點行銷主角，多數是超市入口處的主打陳列商品。不過，今年夏季菜價狂飆，內媒甚至形容已創下近年新高，部分超市常客只能抱着遠觀、寧願買肉的心態捱過去，最終引來政府在上月發功多措並舉保障「菜籃子」供應充足，直至近日菜價回落，但願意付出更高溢價、花更少時間親身去買菜的網購消費者會否回頭實體超市卻屬未知數。

在美上市的中資買餸平台叮咚買菜已發表第二季財報，顯示截至6月底止上季實現營收55.98億元（人民幣‧下同），按年增15.66%，連升兩季，轉賺約6,486.4萬元，按年虧轉盈，亦大幅拋離今年首季淨利潤1,002.4萬元；按非通用會計準則（Non-GAAP）計，第二季淨利潤達1.03億元，按年增12.68倍。

料全年利潤大增 作為電商平台業務指標的商品交易總額（GMV），叮咚買菜於第二季錄62.18億元，比去年同期漲16.84%，升幅明顯比首季的1.31%擴大。公司管理層在業績會上揭露，第二季度月均下單用戶約730萬，按年提高11.7%；用戶每月平均收入（ARPU）亦增6%，其中來自會員的月均收入達到500元以上，情況堪稱漸入佳境。

分區域來看，叮咚買菜在華東地區的增長更為亮眼。以上季為例，上海和浙江地區GMV分別按年增約16.5%及30.4%。可見該企在主打市場的滲透率正以較快的速度提升。基於此，叮咚買菜也調高了對利潤和規模的預期，預計今年全年及第三季的淨利潤和規模將按年大幅增長。