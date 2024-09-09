日泰零售商水土不服 永旺在華蝕足6年半

相對地，Aeon百貨母企永旺的內地業務分部對外收益亦由高峰走下坡，由2017年的53.97億元、2018年的52.98億元、2019年的52.54億元、2020年及2021年僅險守50億元，到2022年及去年終跌穿50億元，再在今年上半年削減10.94%至21.54億元，惟佔總收入比重仍約53.17%。公司指，受內外部因素影響，香港及內地經濟復甦進度緩慢，消費者信心下降，導致集團盈利表現未如理想。

卜蜂蓮花去年銷售挫兩成 中國連鎖經營協會（CCFA）在7月底發表報告，不難發現母企為泰國正大集團（在中國以外稱為卜蜂集團）的卜蜂蓮花，亦成為傳統大賣場式微的另一個縮影。在去年百大超市的排行榜中，位列第11位的卜蜂蓮花，其銷售額跌幅甚至超過20%，由2022年的151.9億元（人民幣‧下同）跌至2023年的120.3億元，門市數量也由142家縮減到119家。作為正大集團旗下的零售品牌，卜蜂蓮花在2019年已在港退市，據其社交平台介紹，目前在華擁有79家連鎖超市。

在新興業態的衝擊下，業內人士認為，卜蜂蓮花雖試圖透過試水不同業態如折扣店、會員店等，來穿越大賣場「寒冬」之路，上海地區多店閉店改造消息持續，換來的是網民一片「開山姆超市」等之聲，改造成效似乎未盡人意。

消費減速 明年市道勢續弱 國際評級機構標普全球評級在上月發表報告，以零售消費的下滑風險倍增為題，指出內地的零售消費增長正在減速，預計今年下半年和明年消費將維持低迷。標普全球評級信用分析師林祝祥表示，去年人們對小額奢侈品消費還有一部分偏好，但今年看不到任何強勁消費，消費降級的態勢在加速，明年這趨勢將繼續。