內地傳統超市倒閉潮恐惡化

龍頭永輝盈利收入齊跌 8個月關逾百店 內地市場需求持續疲弱，對小微企業以至中港兩地上市的民生消費類超市股均帶來重大打擊。內地研究報告顯示，小微經營者第二季營收及利潤率雙降之餘，更面臨需求疲弱或市場競爭激烈的壓力。連超市龍頭股永輝超市的上半年業績亦苦陷收入及利潤雙雙下滑的困局，逾8個月再主動關閉門店逾百家，更何況是至今尚未止蝕的同業，傳統零售超市閉店潮恐未止。

由2021至2023年累計虧損80.36億元的永輝超市，在今年上半年僅錄盈利2.75億元（人民幣‧下同），按年更跌26.34%，營業收入亦挫約一成。公司指，一方面零售競爭態勢相當嚴峻，由於大環境因素，部分消費者的消費習慣發生變化，同時，廣大消費者對商品品質、服務和購物體驗有更高的要求，公司客流、客單價均出現一定程度下降；另一方面公司主動關閉部分門店，故整體收入有所下降。

上半年利潤下滑主因毛利按年縮減10.9億元，加上各項期間費用僅減9.19億元所致。同時，調整店舖數量步伐持續。截至6月底止，公司仍在積極推動門店網絡優化工作，半年內新增門店5家，關閉門店62家，已開業門店合計943家，而已簽約未開業門店達86家。

不過，官網顯示，截至9月8日，永輝超市的門市數量只有856家，以2023年財報披露的1,000家門市計算，今年逾8個月時間已累計減少144家。

中國連鎖經營協會（CCFA）在7月底發表報告，顯示內地百大超市去年整體銷售規模為8,680億元，門市總數2.38萬間，按年分別下降7.35%和16.19%，後者更較2020年的3.1萬個減少近四分之一。超過半數上榜企業，去年銷售規模均萎縮；有47家企業的門市數量縮水。有接近三分之一的企業銷售額、門市數目雙雙下滑，其中不乏巨頭，例如湖南超市龍頭步步高。

該企解釋，商超零售行業競爭不斷加劇，為保持市場競爭力，持續加大促銷力度，使得毛利下降，毛利率跌1.3個百分點至12.66%；超級市場業態加大促銷活動的投入，毛利率亦挫1.24個百分點至10.42%。截至6月底止，擁有門店3,343家，由去年底的3,356家及6月的3,362家逐步減少。足見面臨愈發激烈的零售業競爭，傳統商超縮小版圖暫不失為生存之道。

各超市上半年業績 內地百大超市過去5年銷售