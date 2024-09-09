施羅德：巨災債債息高吸資

極端天氣近年時有發生，連帶保險相連證券（ILS）需求日益升溫，其中較多人熟悉的產品，非巨災債券（Catastrophe Bond，簡稱Cat Bond）莫屬。施羅德投資提及，巨災債券的吸引之處，是因其可以提供約13%的債息回報，較高收益債券以至高投資級別債券介乎5至8%的息率高，加上可以通過相關投資分散氣候變化風險，所以近年成為了資金追逐的另類投資工具。

現時施羅德旗下的動力收息基金有涉足與ILS有關的投資，比率約為2.7%。施羅德投資私募債務與信貸替代品資深產品策略師Zeba Ahmad稱，相關產品在已發展市場已經成熟，他們現時有涉足包括拉丁美洲、加勒比地區、菲律賓等地的ILS。

逐步減持高收益債 至於世界銀行去年以巨災債券形式首次在港發行總額3.5億美元（約27億港元）的保險相連證券，施羅德投資多元化資產投資總監佘康如稱，旗下的多元投資組合並無單一持有上述產品，但透露相關投資組合正逐步減持近年表現亮麗的高收益債券，同時採取槓鈴策略（Barbell Strategy）平衡風險，不僅聚焦美國大型科技股，還有金融、銀行等板塊。

另施羅德投資估計，聯儲局會於今年餘下時間減息兩次，其中9月的減幅應有0.25厘，而明年同樣有兩次減息機會。該行又認為，由於美國上季經濟仍錄2.8%的增長，加上ISM製造業採購經理指數（PMI）表現穩定，故料美國仍較大機會「軟着陸」，並料全年美國經濟增長3%。