專家：港股估值受累政治風險溢價

9月首周港股連跌4個交易日，恒指在17,300點水平現支持。不過，上周五港股打風停市，當日美國5部門聯合發布新的商務警示，警告美國企業在香港的營運和活動面臨風險，加上美國公布的就業數據遜預期，均不利股市後向。香港股票分析師協會主席及意博資本亞洲執行合夥人鄧聲興認為，政治風險溢價將繼續拖累港股估值，料本周恒指波幅介乎16,800至17,800點。

鄧聲興指出，中美問題一直都不可能完全得到解決，而愈近美國總統大選，更會再成為焦點，這主要會令港股面對政治風險溢價的問題。事實上，以港股估值處於市盈率8倍多的偏低水平，而近期大部分上市公司公布業績後，恒指每股盈利有輕微上調，但市況都未有太大受惠，正正反映相關風險溢價存在，估計這因素將續困擾港股。

恒指料16800點有支持 至於美國就業數據差，其實是聯儲局之前收緊貨幣政策下的結果，9月聯儲局可能會減息半厘，心理上會有影響，但他相信大選前美股市況仍會相對波動，尤其是數據公布後。他預計，本周恒指支持位在16,800點，向上阻力在17,800點。

展望本周，市場至少有好幾個大焦點，包括中美公布最新通脹數據、美國總統大選第二場候選人辯論，以及中美兩大代表性科企─華為及蘋果公司（Apple Inc.）均將公布新產品後的市場反應。

內地購房觀望情緒減 此外，中指研究院發布居民置業意願調研報告顯示，8月居民購房觀望情緒出現一定下滑，佔比約24%，較高位下降兩個百分點仍相對較弱。部分房企加快優質項目取證，月底行銷力度增加，帶動居民購房置業意願低位改善；購房意願弱的佔比約31%，較高位大幅下降；購房意願強的佔比約16%，按月雖升1.2個百分點，但仍處低位水平。報告並顯示，居民交付風險預期減弱、政策放鬆預期減弱、置業意願地位改善，儲蓄意願再創新高。