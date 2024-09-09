內地鬆綁外資准入 製造業限制清零

市場憧憬多時的內地新版外資准入負面清單昨正式登場，其中製造業限制全面「清零」，與2021年版相比，明確刪除了製造業領域僅剩的兩條限制措施。由國家發改委及內地商務部同步發布的新版負面清單，限制措施由31條減至29條，自今年11月起實施，自此外資和內資將在製造業領域的准入環節上，完全享有同等待遇。

外匯儲備連升兩月 一如去年10月預告，新版外資准入負面清單的修訂要求，在於全面取消製造業領域外資准入限制措施。今年7月中舉行的中方重要會議亦強調，要合理縮減外資准入負面清單的重要任務。發改委昨解讀指，今次發布實施的負面清單，刪除了「出版物印刷須由中方控股」，及「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」兩項條款，充分彰顯內地進一步擴大開放的決心、提升外企深耕內地市場的信心，對以國內大循環吸引全球資源要素，持續推動產品和服務供給升級，更好服務構建新發展格局，具有重大意義。

面對去全球化風潮抬頭的外在環境，內地商務部有關負責人認為，全面取消製造業領域外資准入限制措施，有助內地更深層次參與全球產業分工與合作，打造更富韌性的產業鏈及供應鏈；有利進一步引導外資投向先進製造、高新技術等領域，持續優化引資結構，加快發展新質生產力；也是深化外商投資管理體制改革的重要舉措。

官媒引述商務部相關負責人提及，推動服務業的有序擴大開放是接下來工作的重點，包括電訊、教育等領域。這些領域的開放，能吸引更多全球資源、技術和資金，不僅能為內地百姓提供更高品質的選擇，也能為全球投資者帶來龐大的商機。

受主要經濟體宏觀數據和貨幣政策預期等因素影響，中國外匯儲備總額連升兩個月。國家外匯管理局公布，截至8月底，中國外匯儲備規模約3.28萬億美元，按月增加約318.43億美元，升約0.97%，按年更增約4%。以7月及8月計，則累增約658.57億美元，並連續9個月企穩3.2萬億美元大關。

續暫停增持黃金 外匯局指，匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，帶動8月外匯儲備規模上升。業界稱，國際金融市場波動在所難免，或持續干擾內地外儲規模，但隨着人民幣匯率單邊調整壓力緩解，境內外匯供需改善，將有助內地外儲維持基本穩定，提升黃金儲備資產佔比有利於國際儲備多元化。

值得留意是，截至8月底，內地的黃金儲備為7,280萬安士，按月持平，已連續4個月暫停增持黃金。但因國際金價上漲，以美元計價的黃金儲備規模達1,829.8億美元，相當於同期外儲規模的5.56%，較2022年10月底多2.2個百分點。