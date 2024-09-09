美通脹料降 減息幾無懸念

本周環球財金焦點

繼上周美國非農就業數據出爐後，美國勞工部將於本周三公布消費物價指數（CPI）。市場預期美國8月CPI按年增幅約為2.6%，較前一個月低0.3個百分點；至於撇除食品及能源的核心CPI按年增幅則料為3.2%，與7月持平。不過，考慮到聯儲局減息已成定局，除非CPI數據與預期有太大落差，否則影響相對有限。

美銀：硬着陸風險被低估 聯儲局此前表明會更重視勞動力市場數據，意味着通脹對貨幣政策的影響力已不及之前，尤其隨着美國經濟有轉弱迹象，通脹反彈的風險已大大降低，反而是衰退風險更值得關注。美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett最近在報告指出，經濟「硬着陸」的風險目前仍被低估，最有利的交易操作是在首次減息時沽出美股，等待更好的重新買入機會。

Hartnett表示，當局有比較大的機率在首次減息時只減0.25厘，但之後可能隨着經濟環境進一步轉差而更大幅度減息。富國銀行研究報告指出，如果CPI上漲幅度略高於預期，可能會令一些較為「鷹派」的聯儲局官員感到猶豫，使減息0.25厘成為妥協下的結果。當然如果通脹回落幅度更明顯，則減息0.5厘會成為共識。

企業消息方面，隨着美股季度業績期結束，本周較值得留意的只有Adobe業績。另外，蘋果公司（Apple Inc.）於香港時間周二凌晨除了發布新一代iPhone外，可能還會有更多人工智能（AI）相關的功能發表，包括AI語音助手Siri的更新，但這些消息對股價影響有待觀察。

聯儲局就美國銀行業的資本要求修訂案，本周亦可能會正式公布。負責金融監管的聯儲局副主席巴爾將於本周二預審相關提案，外界關注當局最終對銀行資本要求的具體數字會是多少，這將關係到許多大型銀行接下來是否要撥備更多資金以滿足監管要求。

歐央行本周或再降息1/4厘 另邊廂，歐洲央行本周四將公布議息結果，市場估計該行將再次減息0.25厘。分析指出，儘管最近的經濟消息好壞參半，但通脹回落方面有進展，使歐元區有進一步減息空間。