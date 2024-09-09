RBC：勿對選舉消息過度反應

美國前總統特朗普一再表示，他若再入主白宮，會大幅增加關稅，包括對所有外國進口貨加徵10%的關稅、對中國貨更會徵收60%的關稅。上周六他更揚言，會對放棄使用美元的國家施加嚴厲的經濟代價，包括徵收100%的關稅，總之愈講愈狠！

不過，目前大部分主流金融機構的分析、企業調查都顯示，多數人都覺得特朗普只是在虛張聲勢，未必付諸實行。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理的研究報告亦指出，美國政治制度本身有充足制衡，使政治對股市影響有限，建議投資者不要對選舉消息過度反應。

野村預期人幣貶值 日資券商野村的報告指出，其客戶調查顯示有60.1%受訪者認為特朗普若當選，最終實施的關稅會比他聲稱的更少；有65.7%認為美國通脹會變得更高；66.3%認為美國財赤會更高。換言之，儘管特朗普一旦再上台，可能會兌現一些政策承諾，但大多數人相信這些政策不會像特朗普聲稱的那麼激進。

整體而言，野村建議的「特朗普2.0」策略主要集中在外匯市場，包括認為美元兌人民幣會升值（即人民幣貶值），因美國對華關稅會上升；押注英鎊兌主要歐洲貨幣（歐元、瑞士法郎、瑞典克朗）升值，因歐盟比英國更容易受關稅戰打擊，諸如此類。

股市方面，RBC財富管理投資組合分析師Kelly Bogdanova表示，美國政治體制之下，立法過程往往是冗長而乏味，任何政策都會受不同政治勢力制衡，意味政府的任何政策都要得到國會多數支持，但這對金融市場反而有利。參考歷史，無論政治環境如何，美國股市平均而言都上升，商業周期、貨幣政策周期、產業技術創新對股市的影響絕對大於選舉。