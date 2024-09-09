特朗普倘回朝 貿戰再過招

安聯貿易：華進口貨有效稅率料加至20% 美國總統大選第二場辯論將於本周舉行。儘管目前民主黨的賀錦麗在民調中略為領先，但共和黨候選人、前總統特朗普仍有望借今次辯論重奪上風，就如同上次辯論擊敗現任總統拜登，使後者黯然退選一樣。假如特朗普再次入主白宮，大有機會再次對中國發動貿易戰。貿易信用保險公司安聯貿易估計，特朗普治下的美國，平均關稅率將大幅提高，包括對中國進口產品的有效關稅將從目前約13%提高至接近20%。不過，無論最終美國政局變化如何，中國在全球供應鏈的關鍵地位仍難以取代，反倒是內房危機更加棘手。

安聯貿易美國、法國及英國高級經濟師Maxime Darmet接受本報專訪時表示，就算特朗普再次入主白宮，也未必會兌現全部貿易政策承諾，因這將帶來負面經濟後果。按照基本預測，特朗普政府可能會提高部分關稅，並以此威脅作為討價還價的籌碼，以獲得貿易夥伴的讓步（例如為美國出口和投資擴大國外的本地市場准入）。

話雖如此，特朗普只兌現部分政策承諾已經會導致美國平均關稅率將大幅提高，從目前的2.5%升至4.5%左右，是自1970年代中期以來最高的平均關稅率；其中對中國的有效關稅將提高至接近兩成，而歐盟的有效關稅將從0.6%提高至3.6%。

中國勢保供應鏈關鍵地位 隨着地緣政治環境可能出現變化，中美貿易緊張局勢顯然是所有企業最關心的問題。不過，安聯貿易亞太區及全球貿易高級經濟師黃黎洋表示，全球供應鏈的重組明顯更傾向「多元化」，而不是簡單的「取代化」。她直言︰「我們的分析表明，中國在目前及將來都會繼續保持全球供應鏈關鍵參與者的地位。」

她引述數據指出，中國是美國280種進口商品的關鍵供應國，這些商品佔美國從中國進口總額約45%，而安聯貿易此前的一項調查亦進一步強調了中國的關鍵作用。該調查涵蓋了全球8個主要國家的製造商，發現超過三分之一受訪企業計劃擴大在中國的供應鏈足迹，而只有11%打算減少。

美零售商提前入貨減風險 從數據上來看，今年中國出口表現確實良好，特別是對美國的出口。高頻數據亦表明，美國的需求強勁，今年8月最後一周洛杉磯港的進口量按年增長近40%，這可能反映零售商在節日季節前以及地緣政治緊張局勢可能導致的更高關稅實施前備貨。

安聯貿易預測，今年全球貿易量將增長3.6%，明年則增長3.5%，低於長期平均水平，惟這些預測仍存有變數，因為美國選舉結果與不同貿易政策肯定會產生影響。就中國而言，受到今年淨出口增長的正面貢獻等因素所提振，預計經濟增長可達到5%，惟明年增速將會放緩至4.3%。

根據黃黎洋的說法，除了明年淨出口帶來的動力不會重複之外，房地產危機亦可能會繼續為中國經濟帶來壓力。年初以來，內地房屋竣工量一直收縮，並且在2021年中期以來房屋新開工量下降的背景下，明年可能會繼續收縮。

庫存龐大 內房危機棘手 她形容，持續的房地產危機「可能仍然是中國最大的挑戰」，因為危機對經濟增長產生直接（透過建築業活動和投資下降）和間接（透過政府收入減少以及對消費者和企業信心的負面影響）的壓力。她估計，目前內地的房地產庫存高達約20億方米，相當於28個月的銷售量。按最近銷售速度看，要回到危機前的庫存水平（2021年6月時大約19個月的銷售量），意味着要消化近7億方米的房地產庫存，估計需要的資金高達4萬億元人民幣（佔國內生產總值的3.2%）。

Maxime Darmet認為，即使特朗普再次入主白宮，也未必兌現全部貿易政策承諾。 黃黎洋表示，房地產危機可能繼續為中國經濟帶來壓力。