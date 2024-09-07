行業剖析：華新能源車行業繼續有「景」
內地車企的銷售數據顯示，內地新能源汽車行業發展理想，而踏入「金九銀十」的旺季，預期未來銷情將會繼續增加。
比亞迪股份(01211)的8月新能源車銷量按年增長36%至37.3萬輛，而首8個月累計銷量按年增加29.9%至232.8萬輛，繼續領先同業。吉利汽車（0175）8月汽車銷量按年增加21%至18.1萬輛，其中計及極氪、領先等品牌的新能源汽車交付按年增加65%至7.5萬輛，首8個月累計汽車總銷量年上升34%至128.8萬輛，新能源車累計銷量按年增加97%至23.1萬輛。
小米預期交車提前達標
小米集團(01810)8月的小米汽車SU7交付量超過一萬輛，已連續3個月交付量過萬，小米預期11月將提前完成全年10萬輛交付目標。
由此可見，今年內地的新能源車銷售依然強勁，行業並未受高基數影響，相信內地的「以舊換新」政策可進一步推動汽車銷情。
內地3大「造車新勢力」的交付量亦持續做好，理想汽車(02015)於8月份共交付新車4.8萬輛，按年增加37.8%，而首8個月共交付28.8萬輛，主要受惠理想L6的交付量連續3個月突破兩萬輛，進一步提升品牌市佔率。今年初集團推出的理想MEGA銷情慘淡，而管理層亦再次下調全年銷量指引至50萬輛，但預期下半年業績會有改善，第三季銷售指引為14.5萬至15.5萬輛。
小鵬蔚來新車銷情不俗
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