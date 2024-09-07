行業剖析：華新能源車行業繼續有「景」

內地車企的銷售數據顯示，內地新能源汽車行業發展理想，而踏入「金九銀十」的旺季，預期未來銷情將會繼續增加。

由此可見，今年內地的新能源車銷售依然強勁，行業並未受高基數影響，相信內地的「以舊換新」政策可進一步推動汽車銷情。