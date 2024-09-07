券商點股：美團業務增長動力可望持續

內地商業數碼化具潛力 期內，新業務分部收入按年增長28.65%至215.69億元，分部經營虧損收窄74.68%至13.14億元，經營虧損率按季改善8.7個百分點至6.1%。第二季實現經營現金流入191億元。截至6月底，持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別約為547億元和785億元。美團同時公布不時在公開市場回購總金額不超過10億美元的普通股股份。

美團表示，在數碼化轉型驅動下，中國本地商業具有巨大的增長潛力。作為領先的一站式本地商業平台，持續為消費者提供更多樣化的商品選擇和即時配送服務，並為本地商家提供更全面的跨消費場景的在線解決方案。展望未來，有信心穿越市場周期，促進行業數碼化轉型，釋放長期價值。

內地消費環境疲軟，管理層表示，目前整體滲透率有待提升，集團將繼續對產品進行優化，實現更加精細化的營運。在供給形勢方面進行創新，與多家中小餐廳進行合作，利用「拼好飯」等平台實現集中交付模式的創新，幫助商家進一步降低成本。

管理層又指，目前消費者對價格比以前更為敏感，美團為消費者提供不同的折扣，提供更好的性價比來應對消費的變化。集團將加快商家入駐的速度，繼續產品優化，提升低線市場滲透率及引入直播來發掘更多增長機會。

美團業績表現超預期，新業務虧損明顯收窄，送餐及到店業務盈利能力未受挑戰，回購計劃亦受市場歡迎。與此同時，管理層對下半年展望正面，足夠回應投資者的憂慮。預料美團即時派送服務及到店服務盈利率可續改善，以及社區團購服務成本優化，有助股價後市表現向好。

宏匯資產管理投資總監 郭家耀（作者為註冊持牌人士，其及相關人士沒持有上述股份）