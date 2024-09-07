大行觀點：日幣策左右全球流動性

假若日圓兌每美元持續疲軟，或當地薪酬意外地強勁增長，日本下半年的通脹或會高於預期，這可能促使日本央行在10月舉行的議息會議再次加息，並進一步放緩其資產購買步伐。

日圓疲軟可能會導致日本央行更快地收緊貨幣政策，惟其他已發展經濟體的央行已陸續步入減息周期，在一定程度上或能抵銷相關影響。

今年初，日圓兌每美元匯率跌至上世紀80年代中期以來低位，但基於歐洲央行及英倫銀行已放寬貨幣政策，加上聯儲局本月料開始減息，日本央行所面臨的加息壓力或相對較小。

市場波動或成為常態 然而，估計8月5日全球金融市場出現的廣泛震盪尚未畫上句號。日本央行收緊貨幣政策及其對全球資本流動的影響非同小可，可能在未來幾年帶來巨大影響。鑑於其他趨勢的影響，如一些已發展國家財政擴張或不能持續，市場波動或將成為常態，而非重大衝擊。換言之，自全球金融危機以來，投資者一直處於有利地位，目前形勢已經改變，未來幾年的投資格局可能會更加艱難。日央行的緊縮政策對全球資本流動的影響正是變化之一，投資者應該密切留意相關影響。

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