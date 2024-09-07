股市估市：AI晶片龍頭暫難再創高峰

英偉達（Nvidia）過去業績驚喜不斷，但最新發布的季度業績，儘管並不「失禮」，仍然優於市場預期，惟業績公布後翌日，英偉達股價顯著低開低走，最終跌幅超過6%。如果投資者有持續跟進英偉達的業績，應該會留意到「每次英偉達業績公布=股價翌日上升」，彷彿已成為慣例，像這次季績後收盤錄得下跌，對上一次要追溯到2022年11月。

更糟糕的是，本次業績後，英偉達彷彿突然「熄火」似的，股價反彈欠奉，跌幅更是明顯，股價從業績公布前的125.61美元，跌至上周三收市的106.21美元，下跌15.44%之多。

英偉達轉弱歸咎3因素 目前市場找來3個原因去解讀公司股價突然大幅轉弱，包括：管理層對下一季度的收入指引低於市場最樂觀預期、美國司法部對英偉達展開反壟斷調查，以及晶片行業因為擔憂經濟衰退影響需求，近日美國製造業差於預期的數據加深了市場這一憂慮，觸發相關股份出現急挫，放大了英偉達的下跌壓力。

針對第一點，覺得這個理由十分可笑。須知道市場最樂觀的預期從來都是偏離平均值，每一季度的真實業績很難突破。不過，這裏有一點卻是需要關注的，就是公司對新一季度的指引的確開始轉弱，預示「可幻想」的空間正逐步消退。

至於第二點，認為這更多是短期的心理影響。首先，從資料可看到，過去一年在生成式人工智能（Generative AI）的狂潮下，英特爾（Intel）和超微半導體（AMD）在全球數據中心市佔率卻是不升反降，當中以Intel的市佔率跌幅為甚。這解釋英偉達的護城河實力之強勁，那怕是歷史悠久的大型品牌，也無法阻止讓自己的客戶投向英偉達。公司達到今日的寡頭壟斷地位，更多是來自於其過硬的技術，從而做成與對手差距愈加擴大。

其次，創始人兼董事長黃仁勳深諳單靠晶片技術的壟斷，長遠增長還是有限，而且更會導致更多的對手甚至是客戶自建上游來加入競爭。所以他早於上一個季度已為公司謀求更高的層次，轉型至「AI Factory」這一概念上。

對比靠晶片技術持續壟斷，他更希望機構客戶乃至個人是用英偉達的平台來建立自己想要的AI產品，這會讓長遠收入增長比單靠賣晶片來得更牢固，不輕易受到硬件影響。所以第二點的結果是比較難成立，就算成立了，對股價的影響是短期，不會讓公司一下子要被「拆骨」。

科企資本開支過大惹憂 針對第三點，如果單單是憂慮經濟整體而觸發的下跌壓力，這將會是短暫的，市場今年已經多次為擔憂經濟衰退而出現大幅下挫，但其後美股都能收復失地，甚至再創新高，英偉達股價更像是不受影響似的。不過，對於經濟看法對股市的影響較為樂觀，不等於晶片行業沒有隱憂。事實上，多家科技巨頭今年的資本開支都大幅增加，但營收以致利潤的轉化卻像是跟不上。

科企的資本開支總是大於市場預期的趨勢，開始引發投資者不滿，若然營收不能如預期再次提升，科技巨頭再大幅增加資本開支於晶片採購的可能性將降低。故此，這才是對晶片行業的一個警號，影響是長遠的，這點對於英偉達算是比較負面的看法。

長遠來說，英偉達基本面未算太差，仍處於顯著增長階段。至於短期走勢，初步認為本季度的英偉達走勢將不會太過亮麗，但也不會大幅下跌，表現轉趨平穩。投資者若然想吸納作長線投資，本季度不需要太過進取，建議分注吸納會比一注獨贏更理想，首個吸納水平可考慮於100美元附近。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞