二手樓價反覆 新界未止跌

樓市未有太大起色，代理一份反映二手樓價走勢的指數雖終止連跌4周局面，惟新界區頹勢未止，新界東及新界西樓價按周錄約0.63%及約0.27%跌幅。

料升勢未能維持 上述中原城市領先指數報138.68點，較對上一周反彈約0.37%，惟近4周徘徊於138至139點水平，繼續處於近8年低位，今年累跌約5.79%。不過，樓價雖暫時止跌，但短期仍反覆向下，多個新盤部署開賣，將搶去部分二手購買力，該行預計指數於9月底將跌至136點水平，目前只有2.68點或約1.93%差距。

以地區分析，新界區表現遜色，新界東樓價指數更已連跌3周，累挫約1.85%，最新報150.33點，為2016年11月中後的近8年低位。至於新界西指數跌至129.25點，屬2016年底水平。反觀，市區樓價隨大市止跌，港島及九龍區指數按周升約1.3%及約0.56%。

此外，大型屋苑、中小型，以及大型單位3項主要樓價數據，均按周出現回升，升幅介乎約0.32至0.6%。