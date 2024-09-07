朗賢峯IIA期售21單位
鷹君(00041)旗下的何文田站朗賢峯第IIA期，原定昨日早上10時半起以價單形式發售60伙，受颱風影響，銷售時間延期至下午5時半。市場消息指，有約25組準買家到場報到，最終售出約21伙。
資料顯示，昨發售均為兩房及三房戶，折實價941.2萬至1,664.7萬元，呎價約18,438元起。項目同日以招標發售73伙，整個系列累售約630伙。至於新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨以389.43萬元售出Fiskars第2A座27樓D室，為實用面積292方呎一房戶，呎價約13,337元。
市區重建局減價發售其持有的一手單位，該局與有利集團(00406)合作的旺角利‧晴灣23修訂價單，將兩伙兩房戶折實價下調約5%，最新由697.5萬元起，呎價約14,642元起，安排下周二發售。
Silversands傳部分轉租
再有發展商將現樓貨尾轉售為租。市場消息稱，信和置業(00083)的馬鞍山Silversands早前推出8伙招租，實用面積均逾千方呎，部分屬連平台或連花園特色戶，並已租出5伙，月租介乎3.9萬至4.98萬元，呎租約35元起。
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