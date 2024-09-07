業主打風照掟貨

Grand YOHO有三房單位8號風球下減價45萬元售出。

Grand YOHO輸26% 瓏門兩房近8載低 樓市去向未明，二手業主無懼颱風襲港，只要「有客」仍繼續冒風雨低價、蝕讓出貨。元朗Grand YOHO三房單位，在周四晚上8號風球下劈價至875萬元成交，約6年帳面貶值約26%。屯門鐵路站上蓋項目瓏門重現「5字頭」二手成交，料屬屋苑兩房單位近8年新低。

市場憧憬減息，新界西北二手交投稍為回升，二手業主趁勢加快沽貨。中原王勤學表示，上述為Grand YOHO的3座高層B室，實用面積約632方呎，減價45萬元後，於8號風球下簽約成交，呎價約13,845元。原業主於2018年8月以1,181.5萬元一手買入，帳面虧蝕306.5萬元

市場消息透露，瓏門8座低層C室，實用面積約484方呎，叫價612萬元，放盤僅約3日，即劈價62萬元，以550萬元沽出，呎價約11,364元。資料顯示，該屋苑兩房單位於2016年曾錄數宗550萬元或以下的登記，其後一直未錄得更低價成交，是次成交呎價屬整個項目近年低位。

滙景售價返9年前 沙田第一城周四晚錄成交。美聯黃錦瀚指，屋苑44座中層A室，實用面積約284方呎，叫價400萬元，投資者8號風球下照計劃睇樓，即時決定以387萬元承接，代理隨即送票到港島予原業主，呎價約13,627元。

市區屋苑方面，消息稱，藍田滙景花園6座中層A室，實用面積約537方呎，兩房間隔，叫價670萬元，近日已降價至628萬元，風球下再減38萬元沽貨，成交價590萬元，呎價約10,987元，成交價貼近同類型單位2015年水平。

海傲灣一房貶35% 事實上，近日二手樓市蝕讓成風，多個半新盤打風前連錄勁蝕個案。利嘉閣鄭健沐表示，油塘海傲灣1B座中層E室一房單位，議價後以405萬元成交，呎價約15,341元。原業主於2019年以約632.3萬元購入，約5年帳蝕227.3萬元，貶值約35.9%。

美聯佘錦驊稱，筲箕灣ISLAND RESIDENCE高層F室，一房間隔，以約610萬元成交，呎價約15,521元，原業主於2017年12月以約883.1萬元購入，物業近7年帳面跌價約31%。世紀21天生置業李迪藍指，屯門掃管笏OMA OMA第1B座中層H室兩房戶，放盤4個月，以400萬元成交，呎價約8,889元，單位約5年帳面貶值約32%。