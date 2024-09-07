簡訊一覽
●中國鐵建(01186)宣布，王立新因工作調動，辭任執行董事及總裁，昨日起生效。
●華興資本控股(01911)宣布，已滿足復牌條件，並已申請於下周一（9日）復牌。同日公司宣布，委任許彥清為非執行董事、孫千紅辭任非執行董事，昨日起生效。
●保利置業(00119)8月及首8個月合約銷售額分別約27億元（人民幣‧下同）及約368億元，按年分別是持平及下跌13.61%。
●新城發展(01030)8月及首8個月合約銷售額分別約25.01億元（人民幣‧下同）及約295.42億元，按年分別下跌58.64%及45.74%。
●時代中國(01233)8月及首8個月合約銷售額分別約5.5億元（人民幣‧下同）及56.96億元，按年分別下跌39.42%及49%。
●中梁控股(02772)8月及首8個月合約銷售額分別約為13億元（人民幣‧下同）及123.2億元，按年分別下跌36.27%及51.24%。
●弘陽地產(01996)8月及首8個月合約銷售額分別約為5.81億元（人民幣‧下同）及60.7億元，按年分別下跌69.04%及64.11%。
●證監向金利豐證券發限制通知書，禁止處理或處置某客戶帳戶內持有的若干資產，涉及的帳戶屬於一名上市法團的董事會成員，此人涉嫌干犯失當行為和違反作為董事的職責。而金利豐並非證監會今次的調查對象。
●金管局公布，8月底官方外匯儲備資產為4,234億美元，較7月底4,191億美元增加43億美元或約1%。連同未交收外匯合約在內，香港於8月底的外匯儲備資產為4,228億美元。為數4,234億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約39%。
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