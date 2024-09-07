全球遊戲訂閱支出今年料1482億

Omdia最新發表的《遊戲訂閱和雲遊戲市場預測》估計，今年全球遊戲訂閱的支出將達190億美元（約1,482億港元），乃2022年疫情後收入連續第二年實現兩位數增長；同時預計到2028年，遊戲訂閱市場的收入將超過270億美元（約2,106億港元），其價值和重要性都將不斷擴大。

研究指出，美國微軟和日本索尼（SONY）繼續在遊戲庫服務領域佔據主導地位，今年的訂閱用戶總數將達到8,200萬；雲遊戲是訂閱市場中特別引人注目的組成部分，預計今年收入將達到37億美元，而到2028年將擴大至58億美元。不過，這將主要由Xbox Game Pass Ultimate 和PlayStation Plus Premium等混合服務驅動，而亞馬遜Luna+等純雲平台至2028年僅佔訂閱總收入的3%。

Omdia又預計，到今年底，付費遊戲訂閱總數將達到1.68億；到2028年將增至2.03億（不包括遊戲內訂閱），屆時270億美元的遊戲訂閱支出將佔全球遊戲總支出的14%。

專家：無法取代其他盈利模式 外媒引述Omdia高級首席分析師George Jijiashvili表示，訂閱已成為領先遊戲公司商業戰略的重要組成部分，通過獨家內容和多平台訪問性為消費者提供價值。然而，雖然訂閱為玩家提供了方便且具有成本效益的選擇，但在這種模式下持續開發大作卻面臨着巨大的財務障礙，預計訂閱將作為一種補充收入來源繼續增長，而不是取代行業中的其他盈利模式。