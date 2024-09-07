遊戲搞「政確」難吸客

索尼《星鳴特攻》投資11億 營運兩周玩完 近年上市公司愈來愈重視ESG（環境、社會及管治）評級，甚至有不少公司為了粉飾櫥窗，刻意把「政治正確」概念融入到產品之中。不過，近期遊戲產業就掀起了一股「反政治正確」浪潮，多家傳統的日本、歐洲的遊戲巨頭亦慘遇滑鐵盧。當中索尼（SONY）投資最少1.5億美元的遊戲《星鳴特攻》（Concord），開售不到兩周就決定全數退款兼「執笠」。相比之下，同期中國製造的《黑神話︰悟空》上架數日已瘋狂吸金逾30億元人民幣，兩者形成了鮮明的對比。

《星鳴特攻》是由索尼旗下的Firewalk Studios開發的第一人稱射擊對戰遊戲，據估算該遊戲的開發周期長達8年、成本超過1.5億美元（約11.7億港元），但就在8月23日正式發售之後，由於銷情慘淡，玩家同時在線人數長期不足100人，導致根本無法組隊。最終開發團隊在9月4日宣布遊戲停止營運，並全數退款，意味着該遊戲的所有投資全部血本無歸。

被斥角色設計脫離審美觀 而這款遊戲之所以無人問津，很大程度是由於開發團隊刻意強調「政治正確」，遊戲中的角色強調種族、體形乃至性別的多元化，被指甚至到了「以醜為美」的地步，完全脫離正常人的審美觀。最終，消費者用行動告訴遊戲公司這些產品根本沒有需求。

Ubisoft《刺客教條》惹爭議 Ubisoft最出名的遊戲系列《刺客教條》一直是該公司的賣座之作，該遊戲系列更一度改編成為真人電影，其影響力可見一斑。該系列預定於今年底推出的新作《刺客教條︰暗影者》選擇了日本戰國時代作為背景，亦首次採用史書記載的人物而不是虛構角色作為主角，但卻偏偏選用了一位身份具爭議的「黑人」主角，明顯是別有用心。

由於得罪了消費者，該遊戲的宣傳影片的任何錯誤亦被放大，包括遭揭發抄襲、內容不合邏輯、對日本文化乃至亞裔群體的刻板印象等等。而受此事影響，Ubisoft的股價亦一度刷新10年低位，截至周五為止，年內股價累跌逾36%。至於這輪「反政確」浪潮會否蔓延至其他產業，則仍有待觀察。

Ubisoft股價下滑