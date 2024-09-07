日央行或再加息兩次

日本央行前官員渡邊努表示，日本央行加息的速度可能比許多人目前預期要快，央行應努力更好地傳達這些訊息，以確保市場不會恐慌。他又稱，今年日本央行可能還會加息兩次，儘管物價趨勢未走強，但央行認為通脹正「步入正軌」的關鍵論斷，意味着央行基本上可以隨時採取行動。

受到避險需求及日本央行加息預期帶動，圓匯持續強勢，日圓兌每美元昨日曾升至142後，處143水平，每百日圓兌5.439港元。日經平均指數收報36,391點，跌0.72%。

摩根大通以實際行動增加日圓好倉，指聯儲局減息0.5厘在望，料日圓等防禦性融資貨幣可以從經濟增長和收益率下行中獲得支持。瑞穗銀行則稱，若美國就業數據差，日圓兌每美元或見141水平。

7月家庭支出遜預期 日本7月份日本家庭支出按年增長0.1%，低於市場原先估計的增長1.2%。經季節性調整後，7月家庭支出按月下跌1.7%，而市場預期跌0.2%。當局表示，雖然期內電視和旅遊方面的支出有所增加，但由於物價上漲，民眾減少食品及公用事業的支出。

此外，日本內閣府公布，日本7月領先指數初值按月回升0.4點至109.5，略高於市場預期的升至109.4；同步指數初值回升3點至117.1；滯後指數初值回升0.5點至107.9。