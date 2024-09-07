日股盈利升級 增速料勝歐美

今年料多賺13% 基金撐治理改善利好後市 近年得到外資青睞的日本股市異常地波動，先是8月初一度出現創紀錄的大冧市，後又在短短數日內收復所有失地，直到本周又一次重演股災。到底日股長遠的投資故事能否續寫下去？摩根日本基金投資組合經理Nicholas Weindling接受本報專訪時表示，預期日本企業「盈利升級」的趨勢，在今、明兩年會持續下去，市場估計今年MSCI日本指數的每股盈利增接近13%，而明年將會達到9%，好過美國和歐洲。

回顧此前的世紀大冧市，某程度上是受到多重因素的疊加影響，包括對於美國經濟數據的擔憂而連帶拖累日本、南韓等出口主導的市場；日圓走強可能會為出口帶來壓力等。雖然日股經歷調整後，估值變得更有吸引力，但可惜的是市場很快已經反彈，並重回跌市之前的水平。

近期的市場波動未有改變Weindling對日本的核心觀點——上市公司治理改善將帶來巨大的好處，是利好日股最重要的結構式因素。他說︰「有更多證據表明這種轉變是真實的，具體表現為資本效率提高、股東政策更加友好、管理層與少數股東的立場更加一致等。」

估爆發股份回購潮 「當整體治理水平提升，隨之而來的其他好處（股本回報改善、更好的總回報）也是長期關注點。」他還表示，令人鼓舞的是，最近許多不同行的日本公司都進行大規模回購，包括一些極端保守的公司，這應該被視為變革和進步的標誌，相信未來會有更多企業跟隨。再者，就算日本企業面臨貨幣及對沖成本的風險，其盈利改善的情況預期也會延續下去。

數碼化添投資機遇 從大環境來看，日本正經歷結構式的變化，這些變化也帶來了更多潛在投資機會，例如數碼創新、自動化、人口變化、醫療技術研發升級和再生能源的普及等。「無論經濟背景如何，這些事情都會發生，並且特別是數碼化，與世界其他地區相比，日本處於非常早期的階段。」

日本也是多個世界級消費品牌的故鄉，許多強大知識產權和品牌提供了有吸引力的投資機會。舉例而言，日本在漫畫及動畫方面領先全世界；而在遊戲產業中，《超級馬里奧》、《寶可夢》都是最好的例子。

增長股或重拾青睞 在過去一段長時間，受日圓弱勢的影響，在日本股市中，出口型企業表現優於內需股，價值股表現亦好過增長股，小型股、本地股表現受壓。不過，現在這種情況有機會發生變化，受惠於結構趨勢的增長股可能重獲市場的青睞。

就倉位配置而言，Weindling表示，他的策略到目前為止尚未做出重大改變，包括先前已經減持對那些可能遭受最嚴重影響的出口商，並且繼續偏好資產負債表強勁的優質公司。「我們可能會考慮增加一些優質和優質評級的國內股票或中小型股，並減少我們持有的一些表現強勁的大型股。」

他提醒，面對市場各種不確定性，投資者應該謹慎行事，畢竟就算是日本央行的政策方向也並非一成不變，美國、歐洲的貨幣政策也會影響到日圓走勢。在這樣的背景下，應該專注於特定基本面強勁的股票，而非押注某個廣泛的行業，即是選股變得更加重要。

日股年內走勢