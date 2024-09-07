蔚來次季虧損縮16% 大行紛予增持評級

該行認為，蔚來即將於本月推出的L60是關鍵積極催化劑，另公司第三季毛利率應繼續呈上升趨勢，系列新車型的推出也支撐銷量的連續復甦。蔚來旗下樂道L60將於本月19日正式上市及交付。

花旗估末季銷售8.5萬輛 花旗亦把蔚來納入未來30天上行催化觀察名單，並維持「買入」評級，其港股目標價53.7元。該行預計，蔚來第四季成交量將持續改善到8.3萬至8.5萬輛，按季增32至39%；另短期不會有再融資計劃，因第三季及第四季營運資金料將隨着收入按季增長而持續改善，料其2025財年較後的階段將設定40萬至45萬輛的銷售目標。

摩通認為，蔚來的新車款推出計劃和產品管線的能見度較高，且公司現金狀況快速改善，從而消除投資者對公司進一步集資或股本攤薄風險的憂慮，並將其美股評級由「中性」上調至「增持」，目標價由5.3美元上調至8美元。

不過，招銀國際指，蔚來汽車今年首季產品平均售價及汽車毛利均低於預期，而研發費用及其他收入毛利率則高於預期，目前未見到2025至2026年有扭虧為盈迹象，故相信管理層對於毛利率的指引及扭虧目標可能是過於樂觀，維持給予「持有」評級，美股目標價從6.2美元降至5.6美元。