字節跳動旗下懂車帝傳籌46億
消息指，字節跳動（ByteDance）擬為其汽車應用程式（App）懂車帝（Dongchedi）籌集約6億美元（約46.8億港元）資金，此輪融資投資者包括紅杉、KKR、高榕創投及General Atlantic，懂車帝的估值接近30億美元。
字節跳動據報在不到一年前啟動了分拆懂車帝的計劃，今年6月更一度傳出擬籌集8億美元資金，為該部分業務的新股上市作準備。值得留意是，懂車帝與抖音共享相同的用戶流量池。懂車帝於2017年推出，每月活躍用戶約3,570萬，其競爭對手包括汽車之家(02518)及美國上市的易車。資料顯示，懂車帝App目前由去年10月成立的重慶懂車帝科技營運，為北京懂車帝科技的全資子公司；而去年底，北京懂車帝科技進行工商訊息變更，顯示大股東由此前今日頭條變更為廈門懂車族科技，持股比例為100%。
長汽二代哈弗H9預售3版本
此外，長城汽車(02333)二代哈弗H9已經開啟預售，新車共推出3個版本，定位家庭越野SUV（運動型多用途車），售價介乎20.59萬至23.59萬元（人民幣‧下同）。
廣汽集團(02238)公布，8月汽車銷量14.819萬輛，按年跌24.69%；本年累計銷量為115.24萬輛，按年跌25.68%。其中，新能源車8月銷量37,571輛，按年跌24.14%，節能汽車銷量39,209輛，按年升3.29%。
另內媒引述企查查訊息顯示，廣汽間接控股廣汽能源科技（浙江）近日成立，法定代表人為劉志輝，註冊資本2,500萬元，其經營範圍涵蓋發電、輸電及供電業務、建設工程施工、集中式快速充電站、充電樁銷售、光伏設備及元器件銷售及電池銷售等。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：