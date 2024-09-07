字節跳動旗下懂車帝傳籌46億

消息指，字節跳動（ByteDance）擬為其汽車應用程式（App）懂車帝（Dongchedi）籌集約6億美元（約46.8億港元）資金，此輪融資投資者包括紅杉、KKR、高榕創投及General Atlantic，懂車帝的估值接近30億美元。