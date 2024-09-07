標普降萬科評級 或再削

斥3千萬奪廣州項目股權 據阿里法拍網的資料，頤和地產所持有的廣州啟佑房地產開發45%股權日前完成拍賣，起拍價450萬元，經過407輪加價後，最終由萬科地產旗下的深圳萬海啟佑投資以3,001.5萬元的價格競得。據報萬科之前就已經持有廣州啟佑的55%股權，早年已投入大量的資金和資源，全資接手後可望加速推進項目進度。

不過，萬科的如意算盤能否打響屬未知數。標普預計，該企今、明兩年合約銷售額分別下降35%和18%，料受2022年之前所購高成本項目影響，2024至2025年利潤率將繼續承壓。標普又預期，內房企業的流動性會因經營資金流減少及到期短期債增加而變弱，同時估計萬科將繼續出售非核心資產、精簡業務，並與銀行維持穩固關係以管理流動性，一旦未能透過資產抵押向銀行借款為債務再融資，及進行資產處置，其流動性可能會減弱。

金融機構4情形列重大案件 值得留意是，國家金融監督管理總局印發金融機構涉刑案件管理辦法。其中，提到出現4個情形之一，均可以列為重大案件，包括涉案業務餘額等值一億元或以上；性質惡劣、引發重大負面輿情、造成擠兌或集中退保，及可能誘發區域性系統性風險等具有重大的社會不良影響等。