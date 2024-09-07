螞蟻數科客戶年增35% 冀出海貢獻五分之一

數碼轉型成為企業在逆市下的增長動力。螞蟻數科首席執行官趙聞飆表示，公司過去一年客戶數增長35%，惟隨着產業數碼化逐漸步入「深水區」，數碼技術與傳統行業的簡單融合，已不能滿足發展需求，須從「單點局部」轉為「全局提效」、由單一走向全路徑升級。

他認為，產業數碼化的需求多樣，即使是大模型等前沿技術，也難以成為唯一解決方法，故公司會投入區塊鏈、物聯網、私隱計算、人工智能（AI）等多種數碼技術創新，建立數碼資產流通網絡，以釋放產業數碼化新紅利。

阿里夥萬事達卡攻美小企 趙聞飆又指，「出海」是重要戰略之一，期待「出海」業務能夠貢獻未來營收五分之一，正在積極推進技術「出海」，將通過生態共建等多種策略，加強本地化營運，把握東南亞等新興市場的數碼化轉型機遇。

京東零售大商超事業群總裁姚彥指，快速消費品行業應警惕陷入劣幣驅逐良幣、損害消費者權益的「惡性內卷」，要從「捉風口」轉向「練內功」，將助品牌提升供應鏈、產品、性價比3大核心能力。另外，京東將投入100億元人民幣，支持京東超市的百億農補項目，及新產品「引爆」。