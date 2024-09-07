華券商「超級航母」將登場

由於國泰君安及海通證券籌劃重大資產重組，兩企A股及H股均自昨起停牌。該擬議合併前須事先取得有權監管機構的同意或批准，亦需提交雙方各自董事會、股東大會審議，並經有權監管機構批准後方可正式實施。

投行摩根大通分析指，雖然國泰君安的股本回報率及每股盈利料無可避免被攤薄，但此交易將會是繼2014年申銀萬國證券和宏源證券合併後又一行業重大併購，有助於短期內提振行業情緒，相信在可見的將來會有更多類似的交易。

內需不振 易綱促抗通縮 在今年上半年，中國國務院相隔10年後再發布針對資本市場的指導性文件，被稱為新「國九條」，明確支持證券業龍頭機構通過併購重組、組織創新等方式提升核心競爭力。

自此，國聯證券收購民生証券、國信證券併購萬和證券等合併消息頻出，直至今次券商的超級航母浮上水面，為分屬國際金融中心之列的滬市增添一個具標誌性的金融品牌。

惟內需不振下，為推動各行業做優做強增添阻力。昨現身上海一峰會的中國人民銀行前行長易綱表示，中國應將重點放在抵擋通縮上，目標推動國內生產總值（GDP）平減指數在未來數季內轉為正值，該指數用來衡量名義與實際GDP增長之間差異的指標；而能否轉正的關鍵是如何改善內需，如何應對樓市及地方政府債務的狀況。

國際機構惠譽解決方案旗下研究機構BMI亦指，由於房地產行業不景氣，預計中國內需將疲弱，導致全球鋼鐵價格或呈下降趨勢。為谷消費，深圳已經發布《超長期特別國債資金加力支持消費品以舊換新實施方案》，提到目標，今年底預計實現汽車以舊換新7萬輛、家電銷量100萬套、家裝改造5.1萬戶、電動單車更新25萬輛及營運車輛更新1,300輛。

易綱補充，內地經濟仍在復甦，僅相對緩慢，冀年底前生產者物價指數能趨於零左右；又強調要採取積極的財政政策和穩健的貨幣政策來支持增長。昨日中國人民銀行開展1,415億元逆回購操作，單日淨投放1,114億元，為本周首次「放水」，惟全周淨回籠1.19萬億元。

人民幣做好 A股周挫2.6% 全日收市計，滬綜指昨跌0.81%，報2,765點，為2月5日後新低；深成指及深圳創業板指數均跌逾1%。一周計，3大指數分別跌2.69%、2.61%及2.68%。人民幣中間價維持漲勢，昨報7.0925兌每美元，再升64點子，為1月2日後新高；在岸價下午4時30分收報7.0882，比前一晚收市略漲6點子，而離岸價一度升穿7.08算，曾高見7.0783，即每百港元兌約90.83元人民幣。

內地券商A股昨日普遍做好