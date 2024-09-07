OPEC+延後增產 憂油價明年跌穿60關

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）同意將原訂實施10、11月的石油增產計劃往後延兩個月，更表明必要時可能會進一步暫停或逆轉增產計劃。美資券商摩根大通預期，OPEC+將會維持當前產量水平至少一年，令布蘭特原油明年的均價達到每桶75美元，明年底將跌至60美元以下。

OPEC+在6月達成原計劃10月起每日增產18萬桶的共識，最新則指將從12月1日起逐步取消每日220萬桶的減產計劃，直至2025年11月。此外，美國能源情報署（EIA）公布，美國截至8月30日當周原油庫存減少大約687萬桶，減幅超出市場預期的大約99萬桶。

諮詢公司Rapidan Energy Group總裁、前白宮官員Bob McNally表示，OPEC+在面臨延長減產和忍受低迷國際油價之間選擇前者。摩通則指出，OPEC+逐步退出減產的機會現在已經消失。摩通指，對於石油生產國和消費國而言，60美元的油價並非理想水平，如果油組堅持作出市場管理，每日產量需進一步減少100萬桶；該行同時調整今年第四季油價預測，由每桶85美元下調至80美元。

中石油深圳超充站啟用 市場憂慮全球經濟疲軟，削弱對石油的需求，布蘭特期油周五一度跌0.28%，每桶低見72.48美元；紐約期油曾挫0.34%，每桶低見68.91美元。

產油國延後增產或只是將面對的挑戰帶到明年。Julius Baer分析師Norbert Ruecker表示，延長減產時間並不會改變市場許多不利於OPEC+的因素，但需求仍停滯不前、美洲產量增長，石油市場明年可能出現供應過剩。

另外，隨着美國聯儲局減息半厘的機會增加，現貨金價在每安士2,500美元樓上徘徊，昨曾高見2,521美元後回軟。