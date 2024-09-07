地緣政治恐引發全球分裂風險

地緣政治局勢持續不穩，歐洲央行前行長特里謝（Jean-Claude Trichet）表示，當前無論是新興經濟體、中國等發展中國家，或是美國、歐洲，環球經濟都面臨巨大挑戰，並提醒地緣政治引發脫鈎斷鏈的風險確實存在。

歐本月料降息¼厘 他指出，地緣政治情勢會引發地緣政治碎片化，甚至保護主義的上升，但不能否認全球價值鏈在過去30至40年間，為繁榮經濟有重要貢獻，認為在任何情況下，各國都不能分裂全球經濟。他又強調，在現時困難的局勢下，要積極控制通脹等，而環球主要經濟體的央行採取的行動，已避免當地及全球出現非常嚴重的通脹威脅。

歐洲央行將舉行議息會議，巴克萊研究團隊預期，歐洲央行將於9月繼續實施季度寬鬆政策，並下調利率0.25厘，相信歐央行官方措詞將維持不變，溝通上將繼續保持審慎，避免作出承諾，並認為10月份的會議將是關鍵，而今年保持每季度減息將是阻力最小的路徑。

部分歐洲國家的經濟活動有改善，德國聯邦統計局公布，經季節性、價格及日曆調整後，7月德國工業生產按月跌2.4%，優於市場預期的跌0.4%，6月終值為上升1.7%。7月經日曆調整後德國工業生產按年跌5.3%，6月終值為跌3.7%。

英國樓價月漲0.3% 為確保電商在德國的合規，德國傳媒報道指，德國政府正起草新的監管法規，以確保中國電商遵守產品安全、環保、消費者權益，以及海關和稅法等方面的標準和規定，而德國經濟部目前起草一份電商行動計劃，評估新的措施和對現有法規進行修訂。據報最近幾個月該部已與德國聯邦各州、歐盟執委會和歐洲議會就有關問題舉行會談。

另外，英國按揭機構Halifax數據，英國8月房價指數按月升0.3%，高於市場預期升0.2%，前值升幅由0.8%向上修訂至升0.9%；按年升4.3%，略高於市場預期升4.2%，前值升幅由2.3%，上調至升2.4%。