Apple傳准微信更新 疑減輕抽成爭議

欲向微信生態徵30%「果稅」 有關批准可能會平息中國市場的猜測，即兩家公司之間關於應用程式商店費用的糾紛可能會像滾雪球一樣愈滾愈大，甚至會禁止微信在最新款的iPhone上使用。雙方分歧集中在Apple堅持認為，可以透過微信小遊戲平台上的潛在豐厚交易分一杯羹，故欲強制要求微信堵住支付漏洞，即針對近年來發展迅速的微信小遊戲，強制對微信生態徵收30%「蘋果稅」。

「蘋果稅」即渠道分成，即在Apple手機應用商店App Store中，通過抽成方式，獲得遊戲用戶充值的利潤，抽成比例為數字內容消費的15至30%。用戶通過App Store付費下載應用程式（App）或在App內部購買數碼商品或服務時，Apple會扣留交易金額一部分作佣金，再將剩下資金轉至相應App開發者。Sensor Tower數據顯示，去年「蘋果稅」全球收入約1,608億元（人民幣‧下同），中國市場貢獻逾400億元。不過，始終內地是iPhone的重要市場，相信Apple今次息事寧人，主要是不想為iPhone 16在內地的銷售節外生枝。

華為擬發布三摺屏手機 回說新品發布，根據市場研究機構CIRP的調查，有44%消費者表示購買新iPhone的主要原因是手機老舊或效能不佳，29%是因為手機遺失、損壞或被盜，僅18%消費者是為了體驗最新功能。故對Apple而言，如何吸引那些因手機老化而考慮換機的消費者至為關鍵。

華為終端董事長余承東表示將推出「最具顛覆性的產品」，周四公司突然在官方微博發布一條品牌大使的短片，披露三摺疊屏幕手機型號Mate XT的外形，可見新品呼之欲出。余承東曾形容，這款新產品經歷5年研發，將「科幻變成現實」，希望通過創新設計重新贏得市場份額。