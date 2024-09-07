博通本季業績指引略遜預期 股價曾挫10%

全球市值排名第12、在半導體企業中排第三的業界巨頭博通（Boardcom）公布季度業績，於截至今年8月4日止3個月收入為130.72億美元，按年增長47.27%；經調整純利按年增長33.15%至61.2億美元。不過，該公司對本季度收入預測偏向保守，重燃市場對於人工智能（AI）相關增長不可持續的擔憂。

估全年AI收入增至936億 博通估計，本季度收入約為140億美元，相當於按年增長50.61%，惟仍低於市場預期，拖累其股價於美股周五早段曾挫10.61%。惟要留意的是，博通這次交出的業績報告其實不算差，行政總裁陳福陽亦表示，公司對全個財政年度的AI相關收入預測由110億美元提高到120億美元（約936億港元），其中由以太網絡（Ethernet）及AI數據中心的業務所帶動。

分析亦指出，儘管博通的本季收入指引不及市場預期的141億美元，但也僅僅是略低於預期。從其他業務數據來看，由AI所帶來的業務增長勢頭未有停止迹象。當然，也有一些分析員把市場的失望情緒歸咎於博通在非AI業務方面表現疲弱。

整體而言，博通上季半導體解決方案收入按年增長4.79%至72.74億美元；而基礎建設軟件收入則為57.98億美元，按年增長1.99倍，與此前的增長趨勢類似。

高通研購英特爾晶片業務 另邊廂，在一眾半導體股中表現最令人失望的英特爾（Intel），繼日前傳出可能會「拆骨」的消息後，又有更多的新進展。外媒引述消息指，專注手機晶片的無廠半導體公司高通（Qualcomm），正在探索收購英特爾部分業務的可能，並且對個人電腦（PC）晶片業務尤為感興趣。

儘管英特爾的業務受壓，股價又跌跌不休，但目前仍然是PC市場中央處理器（CPU）晶片的「一哥」，市佔率仍遠高於競爭對手超微半導體（AMD）。另外，有傳英特爾亦正考慮出售其持有的自動駕駛技術公司Mobileye的股權，作為戰略重組的一部分。

其他科技相關消息方面，道指藍籌股、客戶關係管理軟件公司Salesforce擬斥19億美元，收購數據安全軟件公司Own。另外，由「老賴」（即中國的失信被執行人，一般是欠錢不還的人）賈躍亭在美國創立的電動車公司法拉第未來發公告，聲稱其已從若干中東、美國及亞洲投資者處獲得3,000萬美元的融資承諾，並重新滿足納斯達克的上市規則，其股價一度跌9.8%。