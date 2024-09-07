美就業降溫 估減息半厘增

8月非農差過預期 道指早段軟 匯價受壓 港股昨日打風休市，市場焦點落在美國就業數據，其為聯儲局減息幅度的最重要參考指標。勞工部公布，8月非農就業職位增長14.2萬個，差過市場預期的16.5萬個；而7月增幅亦向下修正至8.9萬個（原先為11.4萬個）；6月則下修至11.8萬個（原先為17.9萬個）。失業率方面，8月份報4.2%，較前一個月回落0.1個百分點。數據公布後，市場對於減息幅度更大的押注略為增加，現在估計本月有一半機率減息0.5厘。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注9月聯邦公開市場（FOMC）會議減息半厘的機率為49%，較就業數據公布前的40%有所上升。整體而言，目前市場估計今年內最有可能累計減息1.25厘（42.9%機率）或者累減一厘（30.2%機率）。具體仍要視乎接下來數月的經濟數據。

耶倫：續創造就業機會 細看8月就業報告的分項資料，雖然指標失業率（U3失業率）有所回落，但反映更廣泛就業情況──包括就業不足、找不到工作而被迫兼職等群體在內的「U6失業率」卻是不跌反升，按月增長0.1個百分點至7.9%。其中，「因經濟原因而被迫做兼職」的人數於8月達到483萬人，按月增長26.4萬人，已連續兩個月上升。

美匯指數走低，一度跌至100.58；10年期美國國債孳息率亦曾低見3.658厘，惟其後略有反彈。股市方面，美股3大指數周五早段全線受壓，道指曾跌290點，報40,465點；標指曾跌76點，報5,426點；納指曾跌368點，報16,759點。

美國財政部長、過去曾經擔任聯儲局主席的耶倫表示，現在勞動市場已不再緊張，缺工潮有所緩解。不過，若按照歷史標準，失業率仍非常低，預期美國將擁有一個良好、健康的勞動力市場，並繼續創造就業機會。她亦繼續在總統大選前唱好美國經濟，預期聯儲局即將放寬貨幣政策的情況下，房屋按揭利率將會回落。

另方面，芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比表示，聯儲局很快就會下調政策利率，因為通脹正在大幅下滑，而最近失業率上行的速度比預期中更快。

巴郡再沽美銀套59億 其他消息方面，股神巴菲特旗下的巴郡繼續減持美國銀行（BofA），最新的監管文件顯示，其自9月3日以來累計再出售7.6億美元（約59.2億港元）的美銀股票，而累計拋售套現的規模已達到69.7億美元。美銀股價於周五早段曾跌1.5%，巴郡B股則跌0.31%。

此外，企業自動化軟件服務公司UiPath股價跌5.67%。該公司於截至7月底止一季收入為3.16億美元，按年增長10.07%，淨虧虧損則略為擴大至8,609.7萬美元。保齡球場營運商Bowlero股價升7.14%，該公司上季同店銷售收入按年增長6.9%，撇除服務費用的收入亦增長20.2%。

耶倫表示，美國勞動市場已不再緊張。 美國10年期債息走勢 每月非農就業職位增長 美國失業率仍處近年高位