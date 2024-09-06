宏觀視野：日本市場仍具投資價值

受日本加息影響，帶動日圓兌每美元走勢轉強。不過，預期日本央行未來加息幅度有限，故日圓再大幅升值機率不會很高，對日股衝擊將趨緩和。隨着日本政府持續推動產業改革，有利加強企業的基本因素，可考慮以日股交易所買賣基金（ETF）趁低或採取定期定額布局。

隨着日圓匯價回升，市場普遍認為重返之前的匯價水平機率已低。聯儲局偏向「鴿」派言論已很明確，美匯指數走勢回軟，雖促使日圓上升，但現時仍處於歷史相對低位。

產業改革成效漸顯 有投資銀行數據顯示，日圓升值與貶值，與日股的相關性已大幅減弱。這情況自2021年來開始更為明顯，相信是因為日圓在合理水平的升值，有利日本企業把成本降低，以及提升日本民眾的消費力，整體對日本企業的盈利帶來正面影響。

事實上，日本央行加息有助控制通脹，促進經濟穩定作用。除美日息差收窄有正面影響，也有利日圓資產的回報表現，故看好日股與日圓資產表現。雖然匯率變化會影響企業盈利，但觀察日本產業在經過政府多方面改革，並已開始見成效，很多產業已擺脫頹勢，正邁向增長趨勢。

另外，日本加息也有利於金融保險業及與利率關連性較低的產業，如製藥、食品等民生消費類股，加上日本東京證券交易所實施金融改革後，有助提升上市企業的投資吸引力。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊