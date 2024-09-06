行業分析：華太陽能產業望走出低谷

近日市場傳出內地10大太陽能玻璃廠開會約定封爐減產30%，由龍頭企業先減產後，帶動其餘企業逐步跟進，或反映行業目前存在產能過剩問題。有數據顯示，太陽能玻璃市場價格在今年4月及5月小幅反彈後，在產能過剩壓力下急轉直下，截至近日，3.2毫米（mm）玻璃價格下降近14.3%，兩毫米玻璃價格下降逾20%。

確立成本技術優勢 現時內地太陽能產業受惠於成本優勢以及技術水平的快速發展等因素，在全球太陽能市場具有強大的競爭力、影響力及領導地位。數據顯示，2023年內地硅片、電池片和太陽能組件的出口量分別按年增長93.6%、65.5%和37.9%，分別達70.3吉瓦（GW）、39.3GW和211.7GW。其中，歐洲和亞洲分別佔出口總額的42%和40%，是主要出口地。

同時，內地太陽能企業近年亦將產能布局至東南亞、印度、中東乃至美國本土，其中東南亞地區以快速增長成為美國太陽能產品主要進口來源。據中國機電產品進出口商會統計，去年美國本土太陽能組件自東南亞國家進口額佔其總進口額的82.7%至125.1億美元；太陽能電池片自東南亞國家進口額佔其總進口額的70%至4.6億美元，顯示內地太陽能產品在全球市場的競爭力及國際市場特別是歐美等國對內地太陽能產品的高度依賴，令歐美國家着手利用加徵關稅等方式對內地太陽能產品出口進行打壓，或對內地太陽能出口造成一定影響。

產能過剩料逐步改善 然而，受惠於全球暖化加劇，以及世界各國對環境問題重視程度日益提高，料太陽能產業仍具發展空間。內地持續提倡環境保護及推動可再生能源應用，太陽能為主要範疇之一，政府亦持續推出多項政策支持行業發展，發展綠色經濟帶動太陽能供應增加。長遠來看，內地太陽能行業產能過剩現象有望改善，並實現供需平衡，有望帶動行業景氣逐步回升。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）