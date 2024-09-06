細戶租金回報率12載高
受惠於專才及內地學生，本港住宅租賃市場升溫，租金屢見新高，回報率亦拾級而上。據政府公布截至今年7月數據，實用面積約431方呎以下細單位回報率升至3.6厘，為各類型單位最高，已連漲3個月，創2012年7月後約12年最高。
期間實用面積約1,722方呎以下的單位租金回報按月均錄得0.1個百分點的升幅。其中，回報次高為實用面積約431至752方呎中小型單位，回報率3.1厘，亦連漲3個月，為2012年11月後的近12年最高。其他實用面積約753至1,075方呎，以及1,076至1,721方呎單位，回報率分別升至2.7厘及2.5厘，亦為近年高位。
荃灣兩月逾420宗租賃
暑假期間租賃交投強勁，中原李建華稱，荃灣過去7月及8月錄逾420宗租務成交。其中，全‧城滙6座高層D室兩房戶，實用面積約522方呎，月租叫價2.4萬元，放盤兩日，有內地專才為搶盤決定不議價承租，並預繳半年租金共約14.4萬元，呎租約46元，業主今年6月買入單位，回報率約3.4厘。
利嘉閣黃龍智稱，西營盤翰林峰5座高層C室，開放式設計，內地學生以每月2.05萬元承租，呎租約95元，回報率約3.9厘。
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