細戶租金回報率12載高

受惠於專才及內地學生，本港住宅租賃市場升溫，租金屢見新高，回報率亦拾級而上。據政府公布截至今年7月數據，實用面積約431方呎以下細單位回報率升至3.6厘，為各類型單位最高，已連漲3個月，創2012年7月後約12年最高。

期間實用面積約1,722方呎以下的單位租金回報按月均錄得0.1個百分點的升幅。其中，回報次高為實用面積約431至752方呎中小型單位，回報率3.1厘，亦連漲3個月，為2012年11月後的近12年最高。其他實用面積約753至1,075方呎，以及1,076至1,721方呎單位，回報率分別升至2.7厘及2.5厘，亦為近年高位。