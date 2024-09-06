私宅落成量半年最多
本港私人住宅落成量持續增加，7月錄得1,608伙，較6月增192伙，升幅約13.6%，為今年1月後單月最多，已連續兩個月上升，而今年首7月累錄8,703伙落成，較去年同期增加約13.3%。
新界破3個月悶局
差餉物業估價署公布的最新數據顯示，7月分區私宅落成量，以新界區達1,433伙最多，打破連續3個月零落成的悶局。港島區有114個單位落成，為今年3月後最多，按月輕微增加9伙，升幅約8.6%；九龍區有61伙落成，較6月減少1,250個單位，跌幅約95.3%。
今年首7月累積落成量暫達全年目標落成量22,267伙約39.1%，比率與去年同期相若。期內實用面積約431方呎以下細單位落成量最多，累錄4,901伙，佔期間供應量約56.3%，數量相比去年同期的4,352伙，增加549個，漲幅約12.6%。
而期間落成量升幅最大類型，為實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位，有633伙落成，較去年同期大幅上升約4.8倍。同期跌幅最大為實用面積約753至1,075方呎中小型單位，錄得263伙，按年減少約52.6%。
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