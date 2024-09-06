差餉物業估價署公布的最新數據顯示，7月分區私宅落成量，以新界區達1,433伙最多，打破連續3個月零落成的悶局。港島區有114個單位落成，為今年3月後最多，按月輕微增加9伙，升幅約8.6%；九龍區有61伙落成，較6月減少1,250個單位，跌幅約95.3%。

而期間落成量升幅最大類型，為實用面積約1,076至1,721方呎中大型單位，有633伙落成，較去年同期大幅上升約4.8倍。同期跌幅最大為實用面積約753至1,075方呎中小型單位，錄得263伙，按年減少約52.6%。