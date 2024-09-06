港超豪宅交投季增69%

上季主要城市超級豪宅交易宗數

疫後豪宅市場明顯復甦，今年第二季，全球主要城市共錄得463宗交易金額超過1,000萬美元（逾7,800萬港元）的豪宅交易，按季微減約2.7%。當中，香港錄得61宗同類成交，較首季顯著上升約69.4%，位居全球第3多。

萊坊全球超級豪宅季度報告顯示，2024年第二季追蹤的11個城市，共錄得的大額豪宅交易，較今年第一季的476宗減少13宗；香港第二季錄得數目僅次於阿聯酋杜拜的85宗和美國紐約的72宗。

報告又指，截至今年6月的過去12個月，上述11個城市超級豪宅總銷售額約334.18億美元，較2019年時約201億美元顯著增加。本港同類成交總額最新約32.21美元，排名全球第五。至於新加坡第二季成交量及交易總額，分別只有29宗及11.5億美元。

截至今年6月的過去一年，統計的全球城市共錄得1,794宗超級豪宅成交，香港佔151宗，同樣位居第五；杜拜仍然增長最突出，銷售宗數從2019年的23宗，大幅增加到同期的436宗；而美國棕櫚灘的交易從50宗上升到138宗，而邁阿密的交易從41宗上升到149宗。

受全球財富增長推動超級豪宅市場，過去5年，超高淨值人士增約19%，尤其是在美國和中東，2023年超高淨值人士分別增加約8%和約6.2%。

富豪家族財富料2030升73% 此外，隨着家族辦公室數目增長，有會計師行估計，到2030年全球富豪家族控制的財富規模，將升至9.5萬億美元（約74.1萬億港元），較目前的5.5萬億美元增約73%。該行稱，富豪家族辦公室數量期內將達1.072萬個，升幅約三成。