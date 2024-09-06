二手低價：屯門凱德兩房345萬沽 3年貶兩成

樓市去向未明，有屯門細價樓業主減息前已低價賣樓「跳船」，其中凱德花園兩房單位剛以345萬元售出，僅約3年樓價大幅貶值約21%。

屯門上車屋苑過去數日連錄成交。消息透露，上述單位為3座低層B室，實用面積約325方呎，成交呎價約10,615元。原業主2021年以437萬元購入，帳蝕92萬元。

同區康麗花園1座低層G室，實用面積約363方呎，亦剛以312萬元成交，呎價約8,595元。資料顯示，上址對下一層同室單位，2019年曾以498萬元登記轉手，期內樓價急瀉逾37%。

祥益黃慶德表示，屯門海翠花園3座中層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，累減30萬元，區內首置客「一筆過」以450萬元購入自住，呎價約8,637元。原業主於2019年以約580萬元購入，轉手帳面虧蝕約130萬元或約22.4%。

迎豐納米樓蝕13% 市區單幢納米樓業主「要錢唔要貨」。消息指，馬頭角迎豐低層開放式單位，實用面積約196方呎，最近叫價317萬元，累劈41萬元，減幅約12.9%，僅以276萬元售出，呎價約14,082元。原業主於2016年以近316萬元購入，帳面蝕約40萬元，貶值近13%。

近期新界洋房要劈價至每呎低於萬元才有承接。中原羅偉蓮指，上水天巒錄4月以來的首宗買賣，該盤洛森大道雙號屋，實用面積約1,822方呎，於2021年時連租約叫價約3,000萬元，最終以1,780萬元沽，呎價約9,769元。她指，新買家為區外換樓客，原業主持貨約13年，一直作收租之用，沽貨帳面蝕約656萬元，貶值約26.9%。